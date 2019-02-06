"Полная ерунда". Отец умершего Децла опроверг сообщения о результатах экспертизы

Отец Децла Александр Толмацкий заявил, что сообщения СМИ о результатах экспертизы о причинах смерти его сына не соответствуют действительности.
По его словам, экспертиза, которой занимаются следователи в Ижевске, будет "готова только через две недели".
— Всё, что пишут, — это полная ерунда, — цитирует РБК Александра Толмацкого.
Ранее сообщалось, что в крови Децла не нашли наркотиков.
Напомним, известный рэпер Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля в Ижевске после своего выступления. По предварительной информации, смерть наступила от сердечной патологии. Также было опубликовано предсмертное интервью Децла.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени