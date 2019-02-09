Недоплатил налоги, припрятал судно. ЦИК нашла нарушения в декларации Порошенко

Также президент забыл указать земельный участок, оформленный на свою супругу Марину.

ЦИК Украины обнаружила нарушения в декларации действующего лидера Незалежной Петра Порошенко в ходе проверки документов кандидатов в президенты. Оказалось, что политик "забыл" оплатить налоги и "припрятал" целый корабль. Заключение комиссии оказалось в распоряжении "Страны".

Порошенко не стал декларировать туристическое судно 2005 года выпуска, которое, согласно Судовой книге Украины, у него есть. Также президент забыл указать 1875-метровый земельный участок, оформленный на свою супругу Марину, который значится в Государственном земельном кадастре.

Кроме того, в Госреестре физических лиц говорится, что Порошенко получил доход от продажи имущества на сумму 172 тысячи гривен (более $6 тысяч). Однако, как выяснила ЦИК, не заплатил налоги с данной суммы.

Как отмечает издание, вышеуказанные ошибки и неточности подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты Украины.

Напомним, выборы должны состояться 31 марта 2019 года. Окончательный список кандидатов ещё не определён. Документы в ЦИК подали почти 90 человек. Действующий глава государства Пётр Порошенко пошёл в ЦИК в последний день регистрации — 3 февраля. При этом в здание он пробрался с чёрного хода, так как у главного входа политика ждали активисты.