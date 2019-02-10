СМИ: Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле

На прошлом заседании Совета Безопасности пять часов обсуждения оказались потраченными впустую.

Москва подготовила собственный вариант резолюции Совета безопасности ООН, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Ранее стало известно, что в своей редакции документ планируют представить и США.

Как ранее писал Лайф, ситуацию в латиноамериканской стране Совбез обсуждал 26 января 2019 года. Заседание продлилось почти пять часов, однако организация так и не пришла к единому решению.

Напомним, 23 января 2019 года оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Сообщалось, что перед этим ему позвонили из Вашингтона. Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив их в попытке организовать в Каракасе госпереворот.