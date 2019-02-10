"Ложись, бандера!" Глава полиции Киева извинился за слова своего сотрудника

Главный полицейский украинской столицы Андрей Крищенко назвал недопустимыми выкрики сотрудника, который защищал полицейский участок от атаки десятков неизвестных. Сотрудник правоохранительных органов при задержании правонарушителей крикнул: "Ложись, бандера!"

— Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом за действия этого сотрудника. Я лично в силу своего убеждения и понимания ситуации на Украине считаю это недопустимым. Несомненно, этот работник будет наказан. Кроме того, там ещё употреблялась и нецензурная лексика. Нам есть над чем работать, — цитирует Андрея Крищенко сайт Нацполиции Украины.

Ранее Лайф рассказывал, что 9 февраля группа неизвестных, вооружённых травматическим оружием, ножами, бутыльками с зелёнкой и газовыми баллончиками, собиралась пройти на Контрактовую площадь Киева, где проходили встреча Юлии Тимошенко с избирателями и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?". Всех этих людей отвезли в территориальное отделение полиции.

Однако на помощь им поспешили ещё десятки человек и начали штурмовать это отделение полиции.

Во время задержания уже этой группы лиц сотрудники правопорядка и допустили неуставные высказывания.

Позже вечером другая группа неизвестных закидала фаерами и обстреляла фейерверками дом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.