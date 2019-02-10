"Ложись, бандера!" Глава полиции Киева извинился за слова своего сотрудника

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"Ложись, бандера!" Глава полиции Киева извинился за слова своего сотрудника

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Главный полицейский украинской столицы Андрей Крищенко назвал недопустимыми выкрики сотрудника, который защищал полицейский участок от атаки десятков неизвестных. Сотрудник правоохранительных органов при задержании правонарушителей крикнул: "Ложись, бандера!"

— Я лично как начальник полиции Киева хочу извиниться перед обществом за действия этого сотрудника. Я лично в силу своего убеждения и понимания ситуации на Украине считаю это недопустимым. Несомненно, этот работник будет наказан. Кроме того, там ещё употреблялась и нецензурная лексика. Нам есть над чем работать, — цитирует Андрея Крищенко сайт Нацполиции Украины.

Ранее Лайф рассказывал, что 9 февраля группа неизвестных, вооружённых травматическим оружием, ножами, бутыльками с зелёнкой и газовыми баллончиками, собиралась пройти на Контрактовую площадь Киева, где проходили встреча Юлии Тимошенко с избирателями и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?". Всех этих людей отвезли в территориальное отделение полиции.

Однако на помощь им поспешили ещё десятки человек и начали штурмовать это отделение полиции.

Во время задержания уже этой группы лиц сотрудники правопорядка и допустили неуставные высказывания.

Позже вечером другая группа неизвестных закидала фаерами и обстреляла фейерверками дом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

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