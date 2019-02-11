Мадуро открыл крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения

Президент страны осмотрел образцы военной техники, стоящей на вооружении армии. Среди них есть и российские ракетные установки.

Венесуэльский президент Николас Мадуро дал старт военным учениям "Двухсотлетие Ангостуры 2019", посвящённым юбилею независимости страны от испанского владычества. Об этом глава государства сообщил в "Твиттере".

По словам Мадуро, учения станут самыми масштабными в истории страны. Они будут проходить с 10 по 15 февраля. Предстоит отработать сценарии возможных военных вторжений.

Ранее глава государства посетил расположенный недалеко от Каракаса штат Миранда, где осмотрел военную технику, в том числе и ракетные установки российского производства.

Как писал Лайф, в конце января в Венесуэле прошёл масштабный смотр военной техники, в котором лично принял участие Мадуро.

Напомним, в стране сейчас идёт борьба легитимных властей и оппозиционных сил, возглавляемых спикером парламента Хуаном Гуайдо, который недавно объявил себя временным главой государства. Президент США Дональд Трамп не исключил ввода американских войск в Венесуэлу.