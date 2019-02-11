США анонсировали начало вывода войск из Сирии в течение нескольких недель

Вывод американских военных из Сирии может начаться в течение нескольких недель. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел.

— Всё будет зависеть от обстановки на месте. Думаю, мы укладываемся в те сроки, которые хотели, — цитирует генерала Reuters.

Напомним, что Дональд Трамп сообщил о начале вывода американских войск из Сирии 14 января. При этом он публично оговорился, что никогда не обещал, что это произойдёт быстро. Сейчас в САР остаётся две тысячи военнослужащих США, по словам главы Белого дома, они будут перемещены на базу в Ираке.