"Предлог для интервенции". Лавров оценил проект резолюции США по Венесуэле

Российский министр уверен, что подобного решения Совет безопасности ООН никогда не примет.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что американский проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле направлен на дестабилизацию обстановки в этом государстве, а то и на интервенцию.

— Американский проект резолюции, который они внесли в СБ, по сути преследует цель прикрыть замышляемые провокации с доставкой гумпомощи как средства дестабилизации обстановки в Венесуэле, а то и получения предлога для прямой военной интервенции. Такого решения Совет безопасности, вы сами понимаете, никогда не примет, — уверен Лавров.

Ранее СМИ сообщили, что Соединённые Штаты Америки намерены представить свой проект резолюции СБ ООН по осуществлению новых выборов главы Венесуэлы.

23 января оппозиционный лидер государства Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Сообщалось, что перед этим ему позвонили из Вашингтона. Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив их в попытке организовать госпереворот.

Ситуацию в Венесуэле Совбез обсуждал 26 января. Заседание длилось почти пять часов, но организация так и не пришла к единому решению. По данным СМИ, Москва подготовила собственный вариант резолюции СБ ООН.