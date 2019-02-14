Эрдоган призвал не допустить вакуума власти после вывода военных США из Сирии

Президент Турции отметил, что решение его американского коллеги вывести войска из САР имеет большое значение.

Вывод американских войск из Сирии не должен стать причиной вакуума власти на освобождаемых территориях, а также господству там террористов. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи со своими российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

— Решение господина Трампа имеет большое значение. Процесс вывода войск не должен привести к вакууму власти, — сказал он. — Мы должны знать, что зоны безопасности, которые будут образованы, не должны быть отданы под власть террористов.

Напомним, в конце 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил о начале вывода американских войск из Сирии. При этом он публично оговорился, что никогда не обещал, что это произойдёт быстро. Сейчас в Сирии остаётся две тысячи американских военнослужащих. По словам Трампа, они будут перемещены на базу в Ираке.

Как ранее писал Лайф, Россия настаивает на полном выводе войск США из Сирии.