Палата представителей США утвердила госбюджет на текущий год

Несколько часов назад бюджет американских федеральных ведомств на текущий год был принят Сенатом США, теперь документ уже одобрили в палате представителей и отправили на подпись президенту Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Такая срочность рассмотрения документа вызвана тем, что 15 февраля истекает срок подписанного ранее временного бюджета, что грозит США очередным шатдауном — временной остановкой работы правительственных учреждений.

Ожидается, что до конца сегодняшнего дня утверждённый бюджет подпишет Дональд Трамп. Известно, что документ не включает в себя выделение 5,7 миллиарда долларов, которые он требует на строительство стены на границе с Мексикой, — только 1,4 миллиарда.

Поэтому американский лидер планирует одновременно с подписанием законопроекта объявить в стране чрезвычайное положение, чтобы добиться выделения недостающей суммы на строительство без одобрения Конгресса США.