В Бийске за день "заминировали" почти 100 учреждений

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В Бийске за день "заминировали" почти 100 учреждений

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"
Эвакуация проходит в школах, больницах, торговых центрах и административных зданиях алтайского города.

В Бийске спасатели и представители силовых ведомств проводят эвакуацию людей из почти 100 городских учреждений. Причиной послужили массовые сообщения о минировании, рассказали РИА "Новости" в администрации города.

Факт массовых проверок агентству подтвердили в УВД по Бийскому району. Полиция реагирует на все сообщения о минировании.

— В настоящий момент сотрудники осматривают все учреждения, ждём приезда кинологической служб, — рассказали журналистам в полиции.

Очередная волна массовых "минирований" началась в России в январе и продолжилась в феврале. В начале этого месяца только в Москве и области силовики проверяли сразу по паре сотен объектов. Правоохранители выяснили, что сообщения поступали по интернет-каналам IP-телефонии из-за границы — с территории Украины. В Кремле назвали волну "минирований" провокацией, однако тактично не выдвинули обвинений ни в чей адрес.

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