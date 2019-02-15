Минтранс предложил ввести штраф за превышение скорости на 10 км/ч

В министерстве считают, что достаточно будет наказывать выплатой в размере 500 рублей.

Минтранс предложил Правительству России ввести штрафы за превышение допустимой скорости на 10 км/ч, сообщает "Коммерсант". Среди санкций в отношении автомобилистов, которые могут быть усилены, — отмена скидки при оперативной оплате таких штрафов, как нарушение правил стоянки и езда с нечитаемыми номерами.

В МВД рассказали журналистам издания, что после того, как в 2017 году увеличился минимальный штраф за отказ уступить дорогу пешеходам, количество таких нарушений сократилось с 1,7 млн в 2016 году до 1,5 млн в 2018 году.

В данный момент за превышение скорости до 20 километров в час автомобилистов не штрафуют. Почти все ведомства считают, что это необходимо изменить. МВД предлагает единый штраф за превышение в диапазоне 10–40 км/ч. Минтранс предложил ввести штраф в 500 рублей за превышение на 10–20 км/ч. Московский ЦОДД также считает, что нужно снизить порог без штрафа с превышения в 20 км/ч, а возможно, и убрать его вовсе.

Ранее Лайф рассказывал, что идею ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч поддержал вице-премьер РФ Максим Акимов. Окончательное решение об изменении наказания за нарушение ПДД будет принято после 1 марта.

К слову, превышение допустимой скорости является самым частым нарушением ПДД среди российских водителей.