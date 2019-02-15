СМИ: ЕС согласовал санкции против 8 россиян из-за керченских событий

По словам источника, Евросоюз не будет вводить санкции против российских компаний.

Евросоюз согласовал санкции против восьми человек из-за инцидента у Керченского пролива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что об ограничениях могут объявить на встрече глав МИД стран ЕС 18 февраля, однако имена лиц, в отношении которых предполагается ввести санкции, могут не раскрыть к этому времени ввиду того, что могут быть не завершены подготовительные правовые процедуры.

По словам источника, ЕС не будет вводить санкции против российских компаний.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны. Среди них были и два сотрудника СБУ. Моряки признались, что произошедшее было провокацией.