Moody's: Россия стала менее уязвимой для новых санкций

Аналитики агентства отметили действия Правительства РФ, которые помогли российской экономике стать более устойчивой перед внешними шоками.

Россия стала менее уязвимой для внешних шоков, включая новые санкции. Об этом говорится в отчёте международного рейтингового агентства Moody's.

— В последние годы Правительство РФ приняло ряд мер, которые укрепили госфинансирование и позицию по внешнему долгу. В результате Россия менее уязвима к внешним шокам, в том числе новым санкциям, — говорится в сообщении.

В отчёте указывается на то, что валютные резервы Центробанка покрывают 80% от внешнего долга, а низкий спрос на заёмные средства свидетельствует о том, что в случае закрытия внешних рынков правительство может заимствовать средства для увеличения внутреннего финансирования.

Напомним, агентство Moody's 9 января повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного уровня Ba1 до инвестиционного Baa3. Кроме того, изменился прогноз по рейтингу — с "позитивного" на "стабильный". В агентстве не исключают, что в дальнейшем США могут ужесточить санкции против России.

Ранее СМИ сообщили о новом проекте антироссийских санкций, подготовленном группой американских сенаторов. Предполагается, что ограничительные меры должны затронуть банковский и энергетический секторы, а также госдолг РФ. В Кремле подобные меры сравнили с рэкетом.