Глава МЧС наградил спасателя, вытащившего ребёнка из-под завалов в Магнитогорске

Спустя 35 часов после обрушения дома, днём 1 января, из-под завалов спасли 11-месячного Ваню Фокина.

Глава МЧС России Евгений Зиничев наградил начальника Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС Петра Гриценко, который спас из-под завалов дома в Магнитогорске 11-месячного младенца. Гриценко вручили крест "За доблесть".

К наградам были представлены и другие военнослужащие центра "Лидер". Также крест "За доблесть" получил замначальника медико-спасательного отдела Анатолий Чумичев.

— Медаль МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" (вручена) начальнику оперативного отдела подполковнику Владимиру Ковальчуку. Именным огнестрельным оружием был награжден полковник Александр Шевченко, — говорится в сообщении МЧС.

Также Евгений Зиничев поздравил личный состав с Днём защитника Отечества.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома, в результате чего погибло 39 человек. Спустя 35 часов из-под завалов спасли 11-месячного Ваню Фокина, пролежавшего всё это время в кроватке.

С малышом уже всё хорошо, он вернулся домой после лечения в Москве — Лайф публиковал видео первых объятий отца с сыном после выписки. Сотрудники центра "Лидер", которые вытащили маленького Ваню, взяли над мальчиком шефство.