США намерены оставить в Сирии контингент "миротворцев"

Американские власти приняли решение оставить на территории Сирии миротворческий контингент общей численностью около 200 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в интервью телеканалу CBS.

— На какое-то время в Сирии останется небольшая миротворческая группа, примерно из 200 человек, — сказала она.

Заявление было сделано вскоре после того, как состоялся телефонный разговор Трампа с президентом Турции Эрдоганом, в котором обсуждалась ситуация вокруг вывода американских войск из Сирии.

Ранее Лайф сообщал, что в первой половине января Дональд Трамп объявил о начале вывода войск США из Сирии. По его словам, этот процесс может занять продолжительное время.