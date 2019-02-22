Эрдоган обсудил по телефону с Трампом вывод американских войск из Сирии

Президент Турции назвал Вашингтон стратегическим партнёром Анкары. Лидеры договорились о соблюдении взаимных интересов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

Отмечается, что главной темой беседы стал вывод войск США из Сирии. Стороны подчеркнули важность политического процесса и борьбы с терроризмом в арабской стране, а также договорились, что американский контингент покинет её при соблюдении интересов обоих государств.

Как писал Лайф, Эрдоган призвал не допустить безвластия в Сирии после того, как США выведут оттуда войска. Он подчеркнул, что освобождаемые территории не должны захватить террористы.

Напомним, в середине января 2019 года Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Ранее он отметил, что этот процесс может оказаться долгим. Сейчас в Сирии остаётся около двух тысяч американских военных.