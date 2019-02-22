В МИД призвали Токио объяснить слова о "незаконно оккупированных" Южных Курилах

Мария Захарова заявила, что Россия не давала поводов для уточнения или изменения своей позиции в переговорах с Японией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила японские власти прокомментировать заявление министра по делам Окинавы и северных территорий Мицухиро Миякоси. Тот ранее заявил, что Японии не стоит изменять формулировки "исконные территории" Японии и "незаконная оккупация Россией" в документах об островах Малой Курильской гряды, передаёт РИА "Новости".

— Мне кажется, информационный повод даёт японская сторона. И в данном случае было бы неплохо им и прокомментировать, как такие заявления укладываются в русло намеченного японским руководством плана к скорейшему урегулированию данного вопроса, — цитирует агентство слова официального представителя внешнеполитического ведомства.

Несколько недель назад в Японии состоялся общенациональный съезд за возвращение "северных территорий" (так в Японии называют острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи). На мероприятии отказались использовать формулировку "незаконная оккупация Россией".

Девять из десяти японцев уверены, что нынешний премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ не сможет решить вопрос "северных территорий". Премьер, в свою очередь, заявлял, что суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы.