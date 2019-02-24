Колумбия решила отозвать грузовики с гуманитарной помощью

Президент Колумбии Иван Дуке отдал приказ вернуть уцелевшие грузовики с гуманитарной помощью на территорию его государства.

Как уточняется, президент объяснил свой жест тем, что хотел уберечь машины от уничтожения.

—Столкнувшись с жестокостью, я попросил местных добровольцев вывезти грузовики с гуманитарной помощью, чтобы не подвергать их угрозе,—цитирует Дуке пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По его мнению, международное сообщество получило возможность лично убедиться в том, что "жестокость и диктатура угнетают Венесуэлу".

При этом президент Колумбии пообещал, что страны — члены организации "Группа Лимы" проведут встречу 25 февраля и обсудят, какие меры можно принять для скорейшего "освобождения венесуэльского народа".

Лайф писал, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу, однако телеканал Globo сообщил, что машины не смогли попасть на территорию Боливарианской Республики. Позже стало известно, что сотрудники Нацполиции Венесуэлы подожгли машины.