"Дни тяжёлые настали". Шнуров сочинил стих о конфликте с Милоновым

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил очередной стих о конфликте с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. На этот раз поводом для его написания стали сообщения о том, что адвокат музыканта пожаловался на поведение парламентария в комиссию нижней палаты парламента по этике.
Стихотворение Шнуров разместил на своей странице в "Инстаграме".
— Мы пока не в Верхней Вольте,
Чтоб дубинами трясти.
Звали на дуэль? Извольте,
Для наглядной внятности.
Вы же власти и закона,
Представитель и лицо,
Но мандат или икона,
Не спасает наглецов.
Мы оружием же вашим,
Вас немножко ошарашим.
И на вашем же примере
Неизящном, невысоком.
Пусть другим, по крайней мере,
Он получится уроком.
Дни тяжёлые настали
Для Милонова Витали.
Вот уже и не до глума,
Тут до исключенья вплоть.
Дума ведь от слова думать,
А не языком молоть, — написал музыкант.
Напомним, адвокат музыканта Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в Госдуму с жалобой на то, что Милонов регулярно распространяет в СМИ заявления о творчестве Шнурова и группы "Ленинград", которые "не соответствуют действительности". Депутат называет музыканта "бесовским запевалой" и "алкоголиком" и предлагает запретить творчество коллектива.
Стоит добавить, что это далеко не первый раз, когда лидер группы "Ленинград" посвящает кому-то свои стихи. Так ранее под прицел попали его земляк, получивший "порно-Оскар", а также балерина Анастасия Волочкова.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени