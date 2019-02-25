"Дни тяжёлые настали". Шнуров сочинил стих о конфликте с Милоновым

Музыкант напомнил парламентарию, что тот ранее вызывал его на дуэль, но, по мнению лидера "Ленинграда", "трясти дубинами" было бы неуместно.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил очередной стих о конфликте с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. На этот раз поводом для его написания стали сообщения о том, что адвокат музыканта пожаловался на поведение парламентария в комиссию нижней палаты парламента по этике.

Стихотворение Шнуров разместил на своей странице в "Инстаграме".

— Мы пока не в Верхней Вольте,

Чтоб дубинами трясти.

Звали на дуэль? Извольте,

Для наглядной внятности.

Вы же власти и закона,

Представитель и лицо,

Но мандат или икона,

Не спасает наглецов.

Мы оружием же вашим,

Вас немножко ошарашим.

И на вашем же примере

Неизящном, невысоком.

Пусть другим, по крайней мере,

Он получится уроком.

Дни тяжёлые настали

Для Милонова Витали.

Вот уже и не до глума,

Тут до исключенья вплоть.

Дума ведь от слова думать,

А не языком молоть, — написал музыкант.

Напомним, адвокат музыканта Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в Госдуму с жалобой на то, что Милонов регулярно распространяет в СМИ заявления о творчестве Шнурова и группы "Ленинград", которые "не соответствуют действительности". Депутат называет музыканта "бесовским запевалой" и "алкоголиком" и предлагает запретить творчество коллектива.

Стоит добавить, что это далеко не первый раз, когда лидер группы "Ленинград" посвящает кому-то свои стихи. Так ранее под прицел попали его земляк, получивший "порно-Оскар", а также балерина Анастасия Волочкова.