Гуайдо рассказал, когда собирается вернуться в Венесуэлу

Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о планах вернуться в родную страну из Колумбии "на этой неделе". Об этом политик сообщил радио BioBio после окончания заседания глав МИД Группы Лимы.

Напомним, Гуайдо, которому Верховным судом Венесуэлы было запрещено покидать страну, 22 февраля прибыл в колумбийский город Кукута в центр распределения гумпомощи для жителей Боливарианской Республики.

СМИ сообщали, что там лидер оппозиции встретился с президентом Колумбии Иваном Дуке.

Лайф писал, что Гуайдо 23 января объявил себя временным президентом Венесуэлы, после чего в стране начались беспорядки. Вашингтон поддержал кандидатуру Гуйадо.

При этом венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал своего оппонента "марионеткой США". В ответ Гуйдо раскритиковал президента страны, обвинив его в нарушении Женевской конвенции.