"Обычная жизнь". Отдыхающие в Индии россияне рассказали о ситуации в стране

Один из них посоветовал воздержаться от поездок в горные районы, отметив, что волнения наблюдаются лишь в Кашмире.

Туристы из России, которые отдыхают в штате Гоа, рассказали телеграм-каналу Life Shot о ситуации в Индии.

— Волнения там только в Кашмире. Даже по всей другой границе с Пакистаном спокойно было. В самом Кашмире, конечно, напряжённая обстановка, — заявил Руслан.

Турист отметил, что от поездок в горные районы Индии пока лучше воздержаться.

— Мы на севере Гоа. Это далеко от Кашмира. Здесь всё гуд, — рассказала Екатерина.

По словам другого соотечественника, Олега, путешествующего по Северу Индии, рядом с пакистанской границей всё нормально — туда возят экскурсии.

— Обычная жизнь, военные не перемещаются, всё нормально, — прокомментировал россиянин.

Напомним, ранее армия Пакистана заявила, что сбила два индийских военных самолёта, которые нарушили воздушное пространство страны. Позже сообщалось, что ВВС Индии сбили пакистанский истребитель, однако в Пакистане эту информацию опровергли. Из-за конфликта двух стран два рейса Azur Air пришлось развернуть в небе.

Лайф сообщал, что в Кремле крайне обеспокоены обострением отношений между Индией и Пакистаном и призвали стороны к сдержанности.