Коэн подтвердил намерения Trump Organization подарить квартиру Путину

По словам экс-адвоката американского лидера, такое решение планировалось в качестве рекламного трюка.

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что представители Trump Organization в 2016 году хотели подарить квартиру в московском небоскрёбе Владимиру Путину. Об этом сообщает портал BuzzFeed.

По его словам, организация Трампа действительно имела некоторые планы на строительство Trump Tower. Одним из инициаторов проекта являлся американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер, наличие связей с которым Трамп отрицает, но они регулярно всплывают.

Особой пикантности этой истории добавляет то, что в этом же 2016 году был разгар предвыборной кампании Трампа. А в своих речах будущий американский лидер всячески отрицал свою причастность к деятельности фирмы и её интересам в России. По словам Коэна, именно его президент просил проводить переговоры, а затем заставлял лгать и скрывать это.

При этом стоимость пентхауса "для Владимира Путина" составляла порядка 50 миллионов долларов. И сам Коэн вроде даже проводил переговоры по этому поводу с неким "представителем пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова".

По расчётам строительной компании, эти затраты легко бы окупились, ведь потенциально влиятельные россияне захотели бы обзавестись недвижимостью по соседству с президентом и выстроились бы в очередь за свежими квартирами в небоскрёбе, который в итоге так и не был построен. Проект официально закрылся в январе 2016-го.

Дмитрий Песков же ранее заявил, что Коэн действительно обращался в администрацию Кремля на публичные адреса электронной почты с просьбой о содействии в строительстве небоскрёба в Москве, однако участие самого Трампа в этих письмах не было обозначено, а авторов письма отправили искать помощи среди российских бизнесменов или принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, чтобы найти инвесторов.

Что касается Дональда Трампа, который сейчас находится на саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном, то он неоднократно заявлял, и сделал это ещё раз сегодня, что его бывший юрист намеренно врёт и "придумывает истории", чтобы уменьшить себе срок заключения.