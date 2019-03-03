Илон Маск по-русски ответил на поздравление со стыковкой Dragon-2

Глава SpaceX Илон Маск продолжает учить русский язык. На этот раз миллиардер на государственном языке России ответил россиянке на поздравления с успешной стыковкой к МКС корабля Dragon-2.

Спасибо за добрые слова! — Elon Musk (@elonmusk) 3 марта 2019 г.

— Спасибо за добрые слова! — написал Маск на своей странице в "Твиттере".

Читательница подумала, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и представители корпорации вряд ли поздравят SpaceX, и решила это сделать сама от имени космических энтузиастов России.

Ранее появилось видео, где по дороге в Ставрополе автомобиль "Жигули" едет задом наперёд, а подпись к нему гласит: "Как тебе такое, Илон Маск?" На это изобретатель по-русски ответил: "Ха-ха, офигенно". В дальнейшем СМИ сообщали о том, что полиция изъяла этот автомобиль.