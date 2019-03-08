Тимошенко заявила, что Порошенко ведёт бизнес с Россией

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила нынешнего лидера Незалежной Петра Порошенко в ведении бизнеса с Россией.

Как рассказала Тимошенко интернет-изданию Lb.ua, речь идёт про "бизнес по поставке нефтепродуктов через Новоград-Волынскую трубу".

— И второе — это бизнес по монопольным поставкам сжиженного газа на Украину российского, для чего СБУ расчистила монопольную среду, закопала всех конкурентов, — заявила политик.

Стоит отметить, это не первое громкое заявление Юлии Тимошенко накануне президентских выборов на Украине. Ранее политик потребовала от Порошенко снять с выборов её однофамильца. Кроме того, Тимошенко отметила, что если станет президентом, то её команда "не пойдёт на уступки" Москве.

Лайф также писал, что Тимошенко заявила о своём намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на выборах. Напомним, они пройдут на Украине 31 марта.