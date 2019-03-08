"Какой Барецкий?" Волочкова опровергла слухи о съёмках в "Брате-3"

Читайте также

"Какой Барецкий?" Волочкова опровергла слухи о съёмках в "Брате-3"

1027

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова/Александр Натрускин

Известная российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своём участии в фильме "Брат-3" и заявила, что не имеет дела с "сомнительными компаниями".

— Какой "Брат-3", какой Барецкий? Это тот случай, когда новости о себе узнаешь из Интернета, — заявила Волочкова РИА "Новости".

Она также предположила, что её имя использовалось с целью создать резонанс вокруг проекта.

Ранее Лайф писал о пополнении в актёрском составе киноленты "Брат-3". Барецкий рассказал, что в фильме снимутся Кирилл Руки-Базуки Терёшин, Сергей Шнуров и Никита Джигурда, а также Дацик, который недавно вышел из тюрьмы. Кроме того, вчера появилась информация о возможном участии в фильме Анастасии Волочковой.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×