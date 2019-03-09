Министр связи Венесуэлы назвал отключение электричества "актом агрессии"

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес осудил инициаторов саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. Заявление прозвучало в эфире национального телевидения.

При этом он назвал инцидент самым крупнейшим актом агрессии в истории страны.

— Мы решительно осуждаем самую жестокую агрессию, которую пережила Венесуэла за последние 200 лет, — заявил он.

При этом министр отметил, что саботаж представлял прямую и непосредственную опасность для жителей страны.

Как уточнил Родригес, целью тех, кто спровоцировал отключение, было оставить людей без электричества на несколько дней.

Он пообещал обратиться к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с произошедшим инцидентом.

Напомним, ранее во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики наблюдалось отключение электричества. Власти заявили, что случилась диверсия. Президент Венесуэлы обвинил в этом американскую сторону, отметив, что "электроэнергетическая война США обречена на провал".

Как сообщал Лайф, ранее оппозиционный лидер Хуан Гуайдо выразил сомнения в том, что отключение стало следствием акта саботажа, и обвинил в произошедшем власти.