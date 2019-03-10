Окончательно обрусел. Илон Маск стал использовать русские мемы

Новое сообщение, которое опубликовал всемирно известный бизнесмен, набрало более 50 тысяч лайков.

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск (основатель Tesla, SpaceX) прокомментировал в Twitter публикацию о фестивале SXSW в штате Техас. В записи говорилось, что посетители мероприятия за четыре дня слово "инновации" произнесли 650 тысяч раз.

Бизнесмен на это решил ответить картинкой, которую ранее ему присылали русскоязычные пользователи социальной сети. Ответ Маска быстро набрал популярность — он уже получил более 50 тысяч лайков.

Напомним, в феврале Маск оценил мемы о себе. Также он реагировал на видео с участием "Жигулей". Помимо этого, предприниматель уже общался в социальной сети на русском языке, а также оценивал российское ракетостроение.