Ситуация в самолёте после обнаружения записки о "бомбе" попала на видео

Пассажиры рейса U6-1116 Бахрейн — Домодедово, который экстренно приземлился в аэропорту Баку из-за записки о "бомбе", сняли на видео процесс осмотра багажа экипажем, сообщает портал E1.
Автор видеоролика за кадром объясняет, что бортпроводники просят пассажиров показать ручную кладь на полках, так как якобы ищут "запрещённые предметы".
Ранее Лайф сообщал, что пассажир самолёта, который сообщил о найденной в туалете записке с угрозой, был задержан. При этом проведённая спецслужбами проверка не обнаружила посторонних предметов на борту. Борт должен вылететь в Москву утром 12 марта.
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