Помпео заявил об отзыве всех дипломатов США из Венесуэлы

По его словам, наличие в стране американских дипломатических работников и было "сдерживающим фактором".

До конца недели Соединённые Штаты собираются вывести всех оставшихся дипломатов из посольства в Венесуэле, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в "Твиттере".

— США выведут весь оставшийся персонал из своего посольства на этой неделе. Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, — написал он.

В этом же сообщении он указывает на то, что именно присутствие американских сотрудников в посольстве и стало "сдерживающим фактором" политики США. Однако Помпео не уточнил, от чего тот сдерживал.

Ранее американский дипломат высказал своё недовольство якобы российским вмешательством в дела Венесуэлы и обвинил Москву в финансовой поддержке Каракаса.

Напомним, отношения США и Венесуэлы обострились из-за разногласий из-за борьбы легитимного президента Николаса Мадуро с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя президентом и получившим одобрение США и ряда других стран. По сообщениям СМИ, Гуайдо объявил себя главой государства вскоре после звонка из США.