СМИ: Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких

Певица находится в больнице. Сначала сообщали об обострении у неё подагры, потом — о заражении крови.

Состояние певицы Юлии Началовой ухудшилось — её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, пишет "Стархит". Официального подтверждения этой информации пока нет — менеджер певицы Владимир Белов отказался комментировать её состояние и посоветовал следить за информацией на странице артистки в "Инстаграме".

— Пока нечего ещё говорить. Это раз. Во-вторых, ничего не произошло. Я не знаю, где вы берёте эту информацию, — сказал он.

Как ранее писал Лайф, утром 11 марта 2019 года Началову экстренно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Её официальный представитель Анна Исаева заверила, что с исполнительницей всё благополучно. По её словам, у певицы подагра, а недавно она натёрла ногу.

Позже врачи заявили, что предварительный диагноз Началовой — рожа и заражение крови из-за недолеченной раны.