Юлия Началова попала в больницу после судебного иска от бывшего мужа

Певица Юлия Началова попала в реанимацию после того, как на неё подал в суд бывший муж — хоккеист Александр Фролов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным Mash, Фролов пять лет жил вместе с исполнительницей в гражданском браке в четырёхкомнатной квартире, которая досталась Началовой от другого бывшего супруга — футболиста Евгения Алдонина. В 2015 году хоккеист хотел выкупить половину квартиры и отдал певице 20 миллионов рублей.
Спустя год пара рассталась, а в 2018-м Началова заявила, что муж ей не заплатил, поэтому доля не принадлежит ему. Артистка оформила временную регистрацию в Нижнем Новгороде, а права передала одной из организаций, связанной с инвестициями, утверждает телеграм-канал.
Фролов подал ответный иск. Mash отмечает, что после этого у Началовой, у которой диабет, резко подскочил уровень сахара.
Утром 11 марта Началову экстренно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Тогда Исаева заверила, что с исполнительницей всё благополучно. Сегодня стало известно, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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