Юлия Началова попала в больницу после судебного иска от бывшего мужа

Иск связан с миллионами и недвижимостью: в 2015 году, когда пара была ещё вместе, экс-супруг заплатил исполнительнице за половину квартиры, а расставшись, артистка заявила, что никто ничего не платил.

Певица Юлия Началова попала в реанимацию после того, как на неё подал в суд бывший муж — хоккеист Александр Фролов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, Фролов пять лет жил вместе с исполнительницей в гражданском браке в четырёхкомнатной квартире, которая досталась Началовой от другого бывшего супруга — футболиста Евгения Алдонина. В 2015 году хоккеист хотел выкупить половину квартиры и отдал певице 20 миллионов рублей.

Спустя год пара рассталась, а в 2018-м Началова заявила, что муж ей не заплатил, поэтому доля не принадлежит ему. Артистка оформила временную регистрацию в Нижнем Новгороде, а права передала одной из организаций, связанной с инвестициями, утверждает телеграм-канал.

Фролов подал ответный иск. Mash отмечает, что после этого у Началовой, у которой диабет, резко подскочил уровень сахара.

Утром 11 марта Началову экстренно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Тогда Исаева заверила, что с исполнительницей всё благополучно. Сегодня стало известно, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.