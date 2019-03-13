Ждали комедию. Руки-Базуки объяснил Лайфу отказ от съёмок в "Брате-3"

По словам представителя Кирилла Терешина, изначально речь шла о том, что кинолента будет снята в комедийном жанре.

Кирилл Руки-Базуки Терешин и его менеджер рассказали Лайфу, почему отказались от съёмок в "Брате-3" и ушли с пресс-конференции шоумена Стаса Барецкого.

— Нам сказали, что будет одна сюжетная линия, теперь какие-то порносайты, что-то ещё. Какие порносайты? Что это такое? Мы к этому отношения не имеем, и нам это не интересно, — сказал менеджер.

Он добавил, что их никто не предупредил о том, что будет именно такой сценарий будущего фильма. По его словам, создатели киноленты отмечали, что она будет снята в комедийном жанре.

— Сказали никакой гомосятины не будет, а теперь здесь... — заявил Терешин.

Напомним, что Барецкий планирует принять участие в съёмках картины "Брат-3". Он заявил, что главную роль в фильме сыграет Кирилл Руки-Базуки Терешин. Мегазвезда "синтолового шоу-бизнеса" ранее в беседе с Лайфом подтвердил эту информацию и заявил, что он "за любой пиар, именно чёрный, кроме гейства". Сегодня же на пресс-конференции шоумен заявил, что кинолента выйдет в двух версиях: одна — жестокая с убийствами, другая — с элементами порнографии.

Ранее Лайф спросил у Мединского, как он относится к творческим планам Барецкого, чиновник отреагировал фейспалмом, а глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения кинорежиссёр Сергей Сельянов заявил, что идея снять фильм — "инициатива придурка".