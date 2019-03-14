Саакашвили призвал власти Украины "начать паковать чемоданы"

По словам одиозного политика, он намерен вернуть украинцам "всё, что было украдено".

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил мнение, что нынешние власти Украины должны готовиться к уходу после выборов.

Это заявление политик сделал после критики в свой адрес со стороны вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко. По её мнению, если Саакашвили вернётся на территорию Незалежной, в стране начнутся беспорядки и агрессия с хаосом.

— Понимаю, что вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, но вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе. Может, хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы, — обратился к Геращенко политик в "Фейсбуке".

По словам Саакашвили, власти его боятся, но он намерен вернуться и "помогать народу Украины наверстать упущенное время". Также экс-губернатор Одесской области пообещал по прибытии "к себе домой" "вернуть всё, что украдено".

Ранее Саакашвили заявил, что намерен прилететь на Украину 1 апреля. В качестве доказательства одиозный политик даже предоставил на телефоне авиабилет. По словам Саакашвили, к этому моменту нынешний лидер Незалежной проиграет на грядущих президентских выборах. При этом сообщалось, что Госпогранслужба пускать Саакашвили в страну не намерена.

Также Лайф писал, что в Раде посоветовали Саакашвили купить билет в "страну дураков", а не на Украину.