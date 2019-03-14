Девочку-маугли из Подмосковья вернули матери

Такое решение было принято после того, как в квартиру, где жила девочка, выехала комиссия и оценила условия проживания, изучила характеристику матери и проверила её место работы.

Девочку, которую нашли плачущей в пустой квартире в подмосковном Раменском, вернули матери. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на детского омбудсмена по Московской области Ксению Мишонову.

Ребёнок, в отличие от своей ровесницы из мусорных московских "джунглей", оказался ухоженным и развитым по своим годам. Мать девочки из Раменского — пекарь Татьяна. По её словам, дочь приболела и поэтому несколько дней не ходила в детский сад, а работу никто не отменял, вот и приходилось девочку оставлять одну дома. Правоохранителям это показалось подозрительным, и они изъяли малышку у матери.

Женщина же подала заявление и попросила вернуть дочь. В квартиру, где жила девочка, выехала комиссия и оценила условия проживания, была изучена также характеристика матери и проверено её место работы.

После комплекса мер было принято решение вернуть матери ребёнка.

Как ранее сообщал Лайф, соседи вызвали правоохранителей, услышав из-за дверей громкий детский плач. Со слов соседей, девочка была в квартире одна с вечера 11 марта.

Подобная история произошла в Москве. 10 марта плачущего пятилетнего ребёнка нашли в квартире. Девочка жила в горах мусора. Мать малышки оправдывает отсутствие воспитания своей занятостью из-за огромных долгов.