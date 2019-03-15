Саакашвили заявил об отсутствии политических амбиций на Украине

По словам экс-губернатора Одесской области, он хочет вернуться в Киев, "чтобы Украина стала великой державой".

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что не имеет политических амбиций на Украине.

В эфире телеканала "1+1" одиозный политик подчеркнул, что с возвращением "на родину" он желает, "чтобы Украина стала великой державой".

Как писал Лайф, Саакашвили сообщил, что намерен прилететь на Украину 1 апреля. Это вызвало критическую реакцию со стороны вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко. По её словам, возвращение Саакашвили вызовет хаос и беспорядки в Незалежной.

При этом в Раде также не готовы встретить радушно политика: ему посоветовали купить билет в "страну дураков", а не на Украину.

Экс-президент Грузии в ответ на данные заявления призвал власти Незалежной "паковать чемоданы", рассказав о намерении вернуть украинцам "всё, что было украдено".