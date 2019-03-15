Евросоюз продлил антироссийские санкции ещё на полгода

В список россиян, на которых распространяются ограничения Брюсселя, включено восемь новых человек.

Евросоюз в очередной раз продлил индивидуальные санкции в отношении России. При этом Брюссель пополнил список лиц, в отношении которых введены ограничения. В него включено восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе.

Как сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны. Среди них были и два сотрудника СБУ. Моряки признались, что произошедшее было провокацией.