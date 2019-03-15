Полиция Новой Зеландии прекратила поиски подозреваемых в теракте

По словам правоохранителей, это не значит, что больше никто не мог быть причастным к произошедшему.

Правоохранители Новой Зеландии в данный момент больше не ищут подозреваемых в стрельбе в мечетях в Крайстчерче, где погибло 49 человек. Об этом заявил глава новозеландской полиции Майк Буш.

При этом он отметил, что это не значит, что больше никто не мог быть причастным к произошедшему.

Напомним, что несколько мужчин ворвались в две мечети и открыли огонь по прихожанам города Крайстчерча. По последним данным, жертвами нападения стали 49 человек. Преступники транслировали расстрел прихожан в прямом эфире. Личность одного из стрелков установлена, им оказался австралиец Брентон Таррант, сторонник праворадикальных взглядов.

Президент России Владимир Путин в этой связи выразил соболезнования и заявил, что теракт в Новой Зеландии потрясает своей жестокостью и цинизмом.