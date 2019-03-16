В Сибири водитель случайно снял падение метеорита — видео

В экстренных службах заявили, что происшествие нигде не зафиксировано и оно не вызвало сейсмической активности.

Недалеко от посёлка Тура в Красноярском крае автомобильный видеорегистратор зафиксировал в небе объект, похожий на метеорит. Однако в районной дежурно-диспетчерской службе агентству "Интерфакс" сообщили, что не обладают информацией об объекте.

— Мы видели летящий светящийся объект, но что это конкретно, метеорит или ступень от ракеты, пока не известно. Если было падение, то оно произошло в отдалённом районе, где нет населённых пунктов, — сообщил журналистам оперативный дежурный.

Месяц назад метеорит засняли жители Венесуэлы. Чуть ранее метеорит упал на Кубе, из-за чего произошёл взрыв.