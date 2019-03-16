В Сибири водитель случайно снял падение метеорита — видео

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В Сибири водитель случайно снял падение метеорита — видео

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В экстренных службах заявили, что происшествие нигде не зафиксировано и оно не вызвало сейсмической активности.

Недалеко от посёлка Тура в Красноярском крае автомобильный видеорегистратор зафиксировал в небе объект, похожий на метеорит. Однако в районной дежурно-диспетчерской службе агентству "Интерфакс" сообщили, что не обладают информацией об объекте.

Мы видели летящий светящийся объект, но что это конкретно, метеорит или ступень от ракеты, пока не известно. Если было падение, то оно произошло в отдалённом районе, где нет населённых пунктов, — сообщил журналистам оперативный дежурный.

Месяц назад метеорит засняли жители Венесуэлы. Чуть ранее метеорит упал на Кубе, из-за чего произошёл взрыв.

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