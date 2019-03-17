Порошенко пообещал украинцам в случае переизбрания вернуть Крым и Донбасс

На том же выступлении он заявил, что обновит ракетную программу в случае победы на выборах.

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил на встрече с избирателями в Киеве, что если он останется в президентском кресле на второй срок, он восстановит территориальную целостность Украины мирным путём. Под этими словами он имел в виду возвращение Донбасса и Крыма.

— Донбасс и, слышите, Крым вернутся на Украину!... После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путём, — цитирует Порошенко телеканал NewsOne.

Также Порошенко пообещал обновить ракетную программу.

Днём ранее Порошенко в рамках предвыборного турне посетил Полтаву, однако к нему пытались прорваться радикалы из "Национального корпуса", встреча запомнилась жёстким столкновением активистов с нацполицией Украины. Такая же акция в Киеве собрала тысячи человек, однако закончилась мирно.

Несмотря на громкие заявления Порошенко, опросы общественного мнения показывают, что украинцы бы хотели видеть в качестве президента Владимира Зеленского.