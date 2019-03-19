Медведев назвал смерть Хуциева невосполнимой утратой для российской культуры

Премьер-министр России отметил, что целые поколения учились у героев Марлена Мартыновича.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью российского кинорежиссёра, народного артиста СССР Марлена Хуциева. В правительственной телеграмме Дмитрий Медведев подчеркнул, что легендарный режиссёр никогда не боялся ломать стереотипы.

— Ушёл из жизни уникальный режиссёр Марлен Мартынович Хуциев. Это невосполнимая утрата для российской культуры, для родных, близких и всех нас. Марлен Хуциев создавал особенное кино — правдивое и глубокое. Путь его фильмов к зрителю был непростым. Но после выхода на большой экран они навсегда изменили советский кинематограф, — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Напомним, советский режиссёр Марлен Хуциев скончался в Москве на 94-м году жизни. Всенародную любовь он обрёл благодаря таким своим фильмам, как "Два Фёдора", "Июльский дождь", "Был месяц май", "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича" и др.

Похоронят Хуциева 21 марта на Новодевичьем кладбище. Ранее свои соболезнования родным великого режиссёра направил президент России Владимир Путин.