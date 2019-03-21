Сами супруги на судебное заседание не явились, интересы представляли их адвокаты.

Телеведущий и актёр Марат Башаров развёлся с женой. Такое решение вынес мировой суд.

— Исковое заявление Елизаветы Башаровой к Марату Башарову о расторжении брака удовлетворить, расторгнуть брак, — огласила решение судья Мария Киселёва.

Сами супруги на судебное заседание не явились. Интересы представляли их адвокаты. Процесс проходил в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решения.

— Между Елизаветой и Маратом сохранены добрые отношения в интересах ребёнка, между ними достигнуто алиментное соглашение — пока в устной форме, но мы ждём подписания письменного соглашения. Если оно не будет подписано, будем решать это в судебном порядке, — сказала адвокат Елизаветы Башаровой Нелли Макарова.

Адвокат добавила, что Елизавета подала в суд по личным мотивам, так как "их дальнейшее совместное проживание невозможно". Также Макарова отказалась комментировать вопрос об избиении её подзащитной Башаровым.

— Этот вопрос я не буду комментировать, — сказала правозащитница.

Скандал вокруг Башаровых начался после того, как стало известно, что телеведущий избивает свою жену Елизавету. После сообщений о том, что актёр бьёт жену, зрители объявили ему бойкот. Стоит отметить, что в начале марта актёр говорил, что не разводится, и призывал не верить жёлтой прессе.

Марат Башаров — известный актёр, телеведущий, обладатель Государственной премии РФ и звания заслуженного артиста Республики Татарстан. Особую популярность завоевал благодаря ролям в фильмах "Ворошиловский стрелок", "Турецкий гамбит", "72 метра", "Граница. Таёжный роман". На протяжении многих лет является бессменным ведущим мистического шоу "Битва экстрасенсов". Подробную биография артиста читайте на сайте uznayvse.ru.