Басков заявил, что первый муж Началовой издевался над певицей

Певец отмечает, что после критики со стороны супруга исполнительница начала употреблять какие-то таблетки, которые серьёзно подорвали её здоровье.

Первый муж певицы Юлии Началовой издевался над исполнительницей. Об этом заявил в эфире передачи Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" Николай Басков, друживший с артисткой. По его словам, супруг, в частности, говорил, что певица "толстая и некрасивая".

По словам Баскова, неудачные отношения и проблемы в личной жизни очень подкосили Началову. После критики мужа, как вспоминает певец, она начала употреблять таблетки, которые серьёзно подорвали её здоровье.

Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Её похоронили в любимом платье на Троекуровском кладбище в Москве, поклонники проводили певицу под крики "Браво!".