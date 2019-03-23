Басков заявил, что первый муж Началовой издевался над певицей

Первый муж певицы Юлии Началовой издевался над исполнительницей. Об этом заявил в эфире передачи Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" Николай Басков, друживший с артисткой. По его словам, супруг, в частности, говорил, что певица "толстая и некрасивая".
По словам Баскова, неудачные отношения и проблемы в личной жизни очень подкосили Началову. После критики мужа, как вспоминает певец, она начала употреблять таблетки, которые серьёзно подорвали её здоровье.
Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Её похоронили в любимом платье на Троекуровском кладбище в Москве, поклонники проводили певицу под крики "Браво!".
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени