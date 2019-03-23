Отец Началовой заявил, что его дочь сама виновата в своей смерти

Читайте также

Отец Началовой заявил, что его дочь сама виновата в своей смерти

1946

Юлия Началова. Фото: instagram/julianachalova

По его словам, певица занималась самолечением, занесла инфекцию, а потом пошло заражение.

Отец певицы Юлии Началовой — композитор Виктор Началов заявил, что его дочь сама виновата в своей смерти. Об этом он рассказал в эфире программы Андрея Малахова на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что не винит врачей в смерти артистки.

Юля сама запустила процесс. У неё было улучшение, но сердце не выдержало, — сказал Началов.

Композитор добавил, что Началова занималась самолечением, занесла инфекцию, а потом пошло заражение.

Думали, молодой организм и всё будет хорошо, но она не справилась, — заявил отец.

Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Её похоронили в любимом платье на Троекуровском кладбище в Москве, поклонники проводили певицу под крики "Браво!".

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×