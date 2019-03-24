Дочь Юлии Началовой написала письмо умершей маме

Дочь Юлии Началовой написала своей матери письмо после её кончины. Об этом рассказал отец певицы Виктор Началов в эфире "Россия 1". По его словам, 12-летняя Вера в этом послании поделилась своими чувствами. Содержание его он раскрывать не стал.
Дедушка Веры добавил, что девочка тяжело, но мужественно переживает свою потерю.
— Характер проявила, истерик никаких, — поделился он.
Началов добавил, что Вере очень помогает её отец Евгений Алдонин, он всё время рядом с дочерью.
Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. Певицу проводили в последний путь под крики "Браво!".
Позже Алдонин рассказал, как нелегко было рассказать Вере о том, что произошло в их жизни.
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