Дочь Юлии Началовой написала письмо умершей маме

По словам отца певицы, так девочка старается справиться со своим горем. Он говорит, Вера держится мужественно.

Дочь Юлии Началовой написала своей матери письмо после её кончины. Об этом рассказал отец певицы Виктор Началов в эфире "Россия 1". По его словам, 12-летняя Вера в этом послании поделилась своими чувствами. Содержание его он раскрывать не стал.

Дедушка Веры добавил, что девочка тяжело, но мужественно переживает свою потерю.

— Характер проявила, истерик никаких, — поделился он.

Началов добавил, что Вере очень помогает её отец Евгений Алдонин, он всё время рядом с дочерью.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. Певицу проводили в последний путь под крики "Браво!".

Позже Алдонин рассказал, как нелегко было рассказать Вере о том, что произошло в их жизни.