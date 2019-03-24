За ночь с лайнера Viking Sky у берегов Норвегии эвакуировали 262 пассажиров

Спасатели эвакуировали уже 262 человека с круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии. Такие данные приводит норвежское издание Verdens Gang по состоянию на 5:00 мск.
Пассажиров перевозят на берег на вертолётах, одно воздушное судно может взять на борт до 15 человек. Всего в районе аварии работает три вертолёта. По данным издания, сейчас погода на месте улучшилась, ветер стих.
Также отмечается, что после эвакуации 16 человек были госпитализированы.
Battery dying and people sleeping everywhere. Probably my last tweet of the night. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/ouzegYmHOD— Alexus Sheppard 🏳️🌈 (@alexus309) 24 марта 2019 г.
Напомним, у берегов Норвегии на вертолётах эвакуируют пассажиров круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход из-за проблем с двигателем. Большинство пассажиров — британцы и американцы, россиян среди них нет. При этом четверо членов экипажа — из России, один из них ранее рассказал об обстановке.
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