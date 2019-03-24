За ночь с лайнера Viking Sky у берегов Норвегии эвакуировали 262 пассажиров

По уточнённым данным, на борту судна находилось 1373 человека, 915 из них — пассажиры.

Спасатели эвакуировали уже 262 человека с круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии. Такие данные приводит норвежское издание Verdens Gang по состоянию на 5:00 мск.

Пассажиров перевозят на берег на вертолётах, одно воздушное судно может взять на борт до 15 человек. Всего в районе аварии работает три вертолёта. По данным издания, сейчас погода на месте улучшилась, ветер стих.

Также отмечается, что после эвакуации 16 человек были госпитализированы.

Напомним, у берегов Норвегии на вертолётах эвакуируют пассажиров круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход из-за проблем с двигателем. Большинство пассажиров — британцы и американцы, россиян среди них нет. При этом четверо членов экипажа — из России, один из них ранее рассказал об обстановке.