МИД Канады выступил против признания суверенитета Израиля над Голанами

Министерство иностранных дел Канады отказалось признать право Израиля на контроль над Голанскими высотами.
— Давняя позиция Канады остаётся неизменной, — отмечается в заявлении пресс-службы МИД.
Дипломаты подчеркнули, что силовая аннексия территории запрещается международным правом и любое заявление об одностороннем изменении границы идёт вразрез с правилами международного порядка.
При этом в МИД добавили, что Канада остаётся "верным другом" Израиля и "поддерживает его право жить в мире и безопасности со своими соседями".
Как писал Лайф, ранее США официально признали суверенитет Израиля над Голанами.
В Госдуме высказали опасение, что жест Дональда Трампа может создать "новый виток напряжённости" в регионе. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала безответственным заявление президента США о Голанских высотах.
В ООН заявили о неизменности статуса Голанских высот, а Лига арабских государств назвала решение США ничтожным.
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