СМИ: Макгрегор находится под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии

По словам потерпевшей, инцидент произошёл в декабре прошлого года в отеле на окраине Дублина.

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор находится под следствием из-за подозрений в сексуальном насилии. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что данное обвинение против одного из самых высокооплачиваемых спортсменов мира выдвинуто женщиной, личность которой не раскрывается, ещё в декабре прошлого года.

Как заявила потерпевшая, инцидент произошёл в отеле Beacon, пристроенном к бизнес-парку на окраине Дублина. Макгрегор был постоянным гостем этой гостиницы, где часто бронировал пентхаус. Последний визит спортсмена в данный отель датируется декабрём прошлого года.

Правоохранительные органы Ирландии, следуя стандартному протоколу уголовных расследований, в январе задержали бойца для последующего допроса. Сейчас Макгрегора освободили из-под стражи.

На данный момент обвинения в отношении 30-летнего спортсмена доказаны не были, а тот факт, что расследование дела до сих пор продолжается, не означает, что Конор виновен в совершении преступления.

Данный инцидент получил огласку в ирландских СМИ ещё в декабре прошлого года. Однако имя и фамилия Макгрегора в новостных сообщениях не упоминалась, поскольку законы Ирландии запрещают СМИ раскрывать личность обвиняемых в изнасиловании до тех пор, пока они не осуждены, чего в данном случае не случилось. Нарушителям грозят обвинения в клевете и нарушении судебных процессов в Ирландии.

Представители ирландской полиции, а также адвокат Макгрегора от комментариев отказались.

Напомним, что на днях известный ирландский профессиональный боксёр Конор Макгрегор заявил о том, что решил завершить карьеру в смешанных единоборствах.

Ранее Лайф писал об аресте спортсмена во Флориде после того, как он выбил телефон из рук фаната, который хотел с ним сфотографироваться. После этого его отпустили под залог в $12,5 тысячи. Также недавно против Макгрегора был подан гражданский иск с обвинениями в нанесении побоев, а также причинении морального вреда.