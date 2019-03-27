Порошенко: Украина пройдёт "точку невозврата", избрав проевропейского президента

Лидер Незалежной Пётр Порошенко выразил уверенность, что украинцы изберут проевропейского президента, который поможет стране пройти "точку невозврата" в СССР и РФ.

Как отметил Порошенко, подобный выбор позволит "гарантировать принятие необходимых решений, продление реформ и свободного будущего для великой украинской нации".

— Выборы будут свободными, прозрачными, честными, и это даст возможность преодолеть движение вперёд и пройти точку невозврата в Советский Союз, Российскую империю , — приводит слова Порошенко телеканал ICTV.

При этом он заявил, что граждане Украины "не ошибутся в своём выборе".

Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта. Порошенко уверен в своей победе, но его лидерство в антирейтинге кандидатов свидетельствует об обратном. Лайф писал, что большинство украинцев называют фаворитом предвыборной гонки шоумена Владимира Зеленского.

Ранее СМИ узнали о "запасном плане" Порошенко в случае провала на президентских выборах.