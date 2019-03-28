Постпред Сирии при ООН предложил США отдать Израилю два своих штата

Постпред Сирии при ООН Башар Джафари предложил США поделиться с Израилем своими землями вместо того, чтобы "продавать чужие, прикрываясь международным правом". Заявление Джафари прозвучало 27 марта во время заседания Совбеза ООН.

Обращаясь к присутствующим, он резко осудил США за поддержку претензий Израиля на Голанские высоты.

По словам политика, Белый дом помогает премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, стараясь заслужить благосклонность влиятельного произраильского лобби в США.

Вызвав смешок у своего израильского коллеги, Джафари предложил Вашингтону поделиться своей землёй, поскольку это в его компетенции.

— Вы бы могли отдать (Израилю. — Прим. Лайфа), к примеру, Северную и Южную Каролину. Сделайте это, если действующая администрация действительно хочет поддержать Израиль, — цитирует дипломата RT.

Как писал Лайф, ранее Сирия заявила о необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с ситуацией, сложившейся вокруг статуса Голанских высот.

Напомним, ранее США официально признали суверенитет Израиля над Голанами. В ООН заявили о неизменности статуса Голанских высот, а Лига арабских государств назвала решение США ничтожным.

В Госдуме высказали опасение, что жест американского лидера Дональда Трампа может создать "новый виток напряжённости" в регионе. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала безответственным заявление Трампа о Голанских высотах.