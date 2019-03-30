Хизер Нойерт оставила пост главы пресс-службы Госдепа

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Хизер Нойерт оставила пост главы пресс-службы Госдепа

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Фото: © AP Photo/Alex Brandon

Теперь она будет работать в образовательной Программе Фулбрайта, основанной в 1946 году сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт покинула пост ради работы в Программе Фулбрайта. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.

От лица дружного коллектива Госдепартамента благодарю Хизер Нойерт за два года совершенной и бесподобной работы. Ты будешь хорошо представлять Америку, работая в Программе Фулбрайта, — написал Помпео.

Как сообщал Лайф, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Хизер Нойерт на вакантную должность постпреда при ООН вместо Никки Хейли. Сама Нойерт рассказывала, что с нетерпением ждёт начала работы, однако в феврале нынешнего года сняла свою кандидатуру.

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